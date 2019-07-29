Председателем Гомельского облисполкома назначен Геннадий Соловей

29 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей родился в 1963 году в деревне Туполы Новогрудского района. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2012 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

По 1992 год работал на различных должностях сельскохозяйственных организаций Несвижского района Минской области. Затем в этом же районе устроился на работу в сельскохозяйственный производственный кооператив "Лань", где с 1992 по 1999 год продвигался по службе и стал председателем правления кооператива "Лань-Несвиж", а в 2011 году - директором ОАО "Лань-Несвиж".

В течение 2012-2018 годов Геннадий Соловей работал в руководстве местных органов власти: являлся первым заместителем, председателем Несвижского райисполкома, возглавлял Клецкий райисполком.

До назначения на должность губернатора был первым заместителем председателя Гомельского облисполкома.

Место губернатора оставалось вакантным с того времени, как Владимир Дворник, руководивший Гомельской областью с 2010-го по апрель 2019 года, был назначен на должность заместителя премьер-министра.-0-