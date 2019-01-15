Председателем Госстандарта назначен Валентин Татарицкий

15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валентина Татарицкого председателем Государственного комитета по стандартизации, передает корреспондент БЕЛТА.
Валентин Болеславович Татарицкий родился 21 апреля 1963 года в деревне Ждановичи Столбцовского района. В 1986 году окончил Минский радиотехнический институт, в 2009-м - Академию управления при Президенте Беларуси.
В 1986-1988 годах работал инженером-технологом завода "Сенсор" Минского производственного объединения "Горизонт".
В 1988-1999 годах занимал должности инженера-технолога, ведущего инженера-технолога, заместителя начальника цеха, заместителя начальника производства, начальника производства, главного технолога научно-производственного комплекса микроэлектроники "Сигнал" Минского производственного объединения "Горизонт".
С 1999 по 2015 год прошел путь от заместителя технического директора до директора ОАО "Руденск" (Пуховичский район Минской области). В 2015 году был назначен заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси.-0-
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