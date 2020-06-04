Председателем КГК назначен Иван Тертель

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Иван Тертель работал на посту заместителя председателя КГБ. "Не потому, что генерал (принял решение о назначении на новую должность. - Прим. БЕЛТА). Хотя я очень это ценю. Тертель занимался в КГБ контрольными функциями в экономике. И, как его характеризуют его сотрудники, да и я много слышал о нем, это преданный стране человек", - отрекомендовал глава государства нового председателя КГК.

"Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране. Прежде всего, в экономике. И он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля. Ничего не отметая - того, что было сделано при прежних руководителях. В том числе при Леониде Анфимове", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент добавил, что и Леонид Анфимов без работы не останется, так как он надежный и крепкий человек.-0-