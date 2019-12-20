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Президент
20 декабря 2019, 07:05

Председательство в ЕАЭС перейдет Беларуси. О чем может сказать Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге?

Фото из архива
Фото из архива

В Санкт-Петербурге 20 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран "пятерки". Главы государств пообщаются и в более широком формате Содружества - сразу после обсуждения дел евразийской экономической интеграции пройдет неформальный саммит СНГ. Несмотря на то, что Беларусь в 2020 году будет сопредседательствовать в Содружестве, площадка ЕАЭС с точки зрения информационных поводов сейчас выглядит куда более значительной.

Ожидается, что страна с 1 января примет полномочия председателя в органах ЕАЭС. Кроме того, в феврале текущего года истекают полномочия нынешнего состава Коллегии Евразийской экономической комиссии, и Беларусь получает право внести кандидатуру своего представителя на пост председателя Коллегии. Уже известно, что это Михаил Мясникович, который до недавнего времени возглавлял Совет Республики Национального собрания, а в прежние годы занимал другие очень ответственные государственные посты, включая должности премьер-министра, главы Администрации Президента, руководителя Национальной академии наук.

Таким образом, саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге совсем не рядовой. Это именно то место, где можно в очередной раз напомнить о приоритетах Беларуси в вопросах дальнейшей интеграции и обозначить существующие проблемы в преддверии своего председательства.

Известно, что в повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия.

О чем именно на саммите в Санкт-Петербурге будет говорить Президент Беларуси, станет известно днем, когда лидеры стран соберутся в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Однако позиция белорусской стороны в целом и лично главы государства всегда очень последовательная. Можно с уверенностью полагать, что и в период председательства страна не намерена отступать от своих принципов, и это так или иначе найдет отражение в словах белорусского лидера.

Снятие барьеров

Это именно та тема, за которую неизменно ратует Беларусь - страна с открытой, экспортно ориентированной экономикой, а потому крайне заинтересованная в том, чтобы отечественные товары и услуги могли как минимум на равных конкурировать в том числе на рынке ЕАЭС. Пока же, надо признать, в союзе сохраняется достаточное количество барьеров, изъятий и ограничений, хоть Договору о ЕАЭС и исполнилось уже пять лет.

Во время участия в саммите глав государств Евразийского экономического союза в Нур-Султане. Фото из архива
Во время участия в саммите глав государств Евразийского экономического союза в Нур-Султане. Фото из архива

На юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в столице Казахстана Нур-Султане, Александр Лукашенко в очередной раз призвал отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом Беларусь видит залог формирования прочного фундамента союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Ведь ЕАЭС задумывался именно как единый рынок.

Президент всегда подчеркивал важность качественного выполнения уже имеющихся в союзе договоренностей, что должно являться приоритетом: по формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. "Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле", - заявил глава государства на саммите в Казахстане.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Ереване. Фото из архива
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в Ереване. Фото из архива

В этом плане Александр Лукашенко предлагал дальнейшее расширение полномочий союзных органов, в первую очередь в части противодействия введению барьеров. Одно из таких заявлений прозвучало менее трех месяцев назад в Ереване: "Барьеров в союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение". Возможно, считает Президент, следует усилить компетенцию Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

Кооперация и сотрудничество

Конкуренция конкуренцией, пусть и без барьеров, но союзы создаются в том числе (и даже в первую очередь) для возможности развития сотрудничества между странами в целом и конкретными предприятиями в частности. И об этом Александр Лукашенко также не раз напоминал с высоких трибун.

С одной стороны, экономики стран союза во многом взаимодополняемы. Это в том числе наследие советских лет, когда государства жили в одном доме под названием СССР. Все было общее, и все делали вместе - строили промышленные предприятия-гиганты в Беларуси, разрабатывали месторождения газа и нефти в России, поднимали целину в Казахстане и так далее. Страна разрушилась, республики Советского Союза обрели независимость, поменялись политика и политики, но связи - производственные, людские - остались. И потерять их было бы не просто вредно, а преступно.

Но есть и практический аспект, который вновь возвращает к теме устранения барьеров и выстраивания равных условий - при глубокой кооперации, взаимопроникновении экономик любые вводимые на национальном уровне ограничения вторым концом этой "палки" бьют по самому себе.

Об этом тоже не единожды говорил Президент Беларуси, приводя в пример тот факт, что белорусские промышленные предприятия фактически обеспечивают работой десятки и сотни тысяч людей в России, которые выплавляют металл, поставляют энергоресурсы, изготавливают целый ряд комплектующих для финишной сборки в Беларуси. Да и премиальный рынок для этой продукции во многом именно российский. А ведь известно, что за любые накрутки и барьеры в конечном счете переплачивает не кто иной, как потребитель.

Да и торговать совместной продукцией на рынках вне союза, отстаивать позиции своих производителей вместе гораздо проще, чем конкурировать сразу на двух фронтах - не только внешнем, но и внутреннем.

На саммите в Казахстане Александр Лукашенко, кстати, отметил, что в ЕАЭС расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики, - сказал он. - Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах".

Президент уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

Конечно, члены ЕАЭС уделяют пристальное внимание и другим направлениям совместной работы. Стороны приступили к цифровой трансформации экономик, активизируют трансграничные связи в реальном секторе, работают над созданием механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. В октябре на саммите в Ереване была утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Таким образом, заложена основа для обеспечения свободного движения капитала и услуг. При этом организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией.

Кроме того, можно отметить, что в последние годы в союзе удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли: в 2017 году - более 127% к уровню 2016-го‚ в 2018 году - почти 112% к уровню 2017-го. Хотя нельзя не замечать того факта, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут.

Международные связи

Как человеку сложно существовать одному, не поддерживая отношений в социуме, так и интеграционному объединению важно укреплять свой авторитет на международной арене, заявлять о себе и своих интересах, перенимать опыт, налаживать сотрудничество с другими организациями и странами. И это еще одно направление, которое точно получит развитие в предстоящий период белорусского председательства. Тем более что Беларусь сама является инициатором и активным участником целого ряда объединительных интеграционных идей и проектов.

Кстати, на саммите в Ереване Александр Лукашенко говорил о том, что от председателей Коллегии ЕЭК и Исполкома СНГ ждут конкретных предложений по обеспечению синергии этих интеграционных объединений в областях, где есть общие интересы. Например, в сферах транспорта, промышленной кооперации, цифровизации. В целом серьезно активизировалось взаимодействие союза не только с СНГ, но и ШОС, АСЕАН. Не закрыт ЕАЭС и для сотрудничества на западном векторе. Среди стран, с которыми уже налажено сотрудничество на площадке союза, - Китай, Иран, Сингапур, Вьетнам, Сербия, Молдова.

Так о чем же скажет Президент?

Примерно обо всем том, что перечислено в предыдущих пунктах. Но в сжатом виде позицию и устремления белорусской стороны по теме развития ЕАЭС можно, пожалуй, представить всего двумя цитатами Александра Лукашенко. Эти слова были произнесены на уже упомянутых прошедших в этом году саммитах.

В Казахстане: "Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы".

В Армении: "В 2020 году Беларусь примет председательство в нашем союзе, возглавит Коллегию ЕЭК. И мы готовимся со всей серьезностью. ЕАЭС - очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств. Чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий, эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положения Договора о ЕАЭС".

P.S.

Сложно не обратить внимания, что дополнительный ажиотаж вокруг мероприятий на высшем уровне в Санкт-Петербурге создается по поводу ожидаемой очередной встречи Александра Лукашенко со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Насколько глубоки отношения двух стран, настолько порой бывает сложно найти решения по ряду насущных вопросов. И в конечном итоге все споры так или иначе лежат в той же плоскости, что и в ЕАЭС - устранение барьеров, создание равных условий для субъектов хозяйствования, взаимовыгодное сотрудничество в конкретных сферах. А без успехов на двустороннем треке, надо признать, будет сложно говорить о существенном движении вперед и в ЕАЭС. Остается надеяться, что лидеры стран сумеют договориться, да и нет у них других вариантов. Но лучше раньше, чем позже, чтобы не забирать нерешенные вопросы в новый 2020 год.

Владимир МАТВЕЕВ,

БЕЛТА.-0-

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