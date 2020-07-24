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24 июля 2020, 17:00

Представители различных сфер деятельности удостоены госнаград

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указом №287 утверждено решение о награждении орденами, медалями и присуждении почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в охрану здоровья населения, организацию и оказание высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, внедрение новых методов диагностики и лечения.

Ордена Почета удостоены главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева, заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Левшина и заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

Медалью "За отличие в воинской службе" награждены начальники инфекционных отделений - врачи-инфекционисты государственных учреждений "432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Кирилл Дубовец и "1134 военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Леонид Евменьчиков.

Большая группа работников различных учреждений здравоохранения и образования удостоена медали "За трудовые заслуги".

Звание "Народный врач Республики Беларусь" присвоено заведующему кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорю Карпову, "Заслуженный врач Республики Беларусь" - врачу анестезиологу-реаниматологу 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова Дмитрию Бычковскому и врачу-пульмонологу Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Татьяне Шебушевой.

Президент также подписал указ №290 о награждении представителей различных сфер деятельности за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, усовершенствование налоговой системы, достижение высоких производственных показателей, развитие ветеранского движения, нефтяной промышленности и железнодорожного транспорта, заслуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, науки, образования, спорта, эстрадного искусства и культуры.

Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены начальник управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь и начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Юрий Шаплавский.

Милиционер группы задержания Столбцовского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Андрей Толстой удостоен медали "За спасенную жизнь".

Заслуги военнослужащих, пограничников, сотрудников Следственного комитета отмечены медалями "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране государственной границы", "За отличие в охране общественного порядка".

Орденом Почета и медалью "За трудовые заслуги" награждены представители ветеранского движения, предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной сферы, сотрудники Министерства по налогам и сборам, Белорусской железной дороги, Следственного комитета, спортсмены.

Представители сферы искусства и образования удостоены медали Франциска Скорины. Почетное звание "Народный артист Беларуси" присвоено солистам Молодежного театра эстрады Инне Афанасьевой и Национального академического Большого театра оперы и балета Владимиру Громову. Указом также присвоены звания заслуженных деятелей представителям различных сфер.

Александр Лукашенко также подписал распоряжения об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 она объявлена группе из 25 врачей учреждений здравоохранения и работников медицинских университетов.

Представители Национального статистического комитета и региональных статистических управлений удостоены Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку и проведение переписи населения в 2019 году, а также в реализацию государственной политики в сфере статистики.-0-

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