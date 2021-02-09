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Президент
09 февраля 2021, 05:13

Представлен новый официальный Интернет-портал Президента Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь представила пресс-служба белорусского лидера 9 февраля. Он разработан отечественными IT-специалистами, сообщает БЕЛТА.

При создании сайта использовался современный международный опыт, лучшие отечественные наработки и технические решения в сфере веб-дизайна.

Структура сайта в целом кардинально переработана. Появились новые страницы и разделы. Навигация по обновленному порталу удобна и интуитивно понятна. Поисковая система сайта также была усовершенствована и значительно расширена для удобства посетителей сайта.

Сайт адаптирован под различные устройства, в частности, под смартфоны и планшеты. Для облегченного доступа у пользователя есть возможность прямо на портале скачать "иконку" и впоследствии заходить на сайт, сделав всего один клик. Новая версия портала также поддерживает передовую технологию "прогрессивное веб-приложение" (PWA, progressive web app), которая позволяет получать доступ к порталу более надежно и быстро.

Портал создан с использованием трех языковых версий: русской, белорусской и английской. Как и ранее, доступна версия для слабовидящих пользователей.

Что касается контента и наполнения сайта, традиционно в его основе - информация о текущей деятельности Президента Республики Беларусь. На главной странице в формате календаря пользователь может ознакомиться с самыми актуальными событиями рабочей недели главы государства - наглядно и максимально оперативно. И конечно, как и прежде, на президентском сайте будут размещены наиболее важные нормативные правовые акты, принимаемые главой государства.

На новом сайте сформирован по-настоящему уникальный архив - важнейшие события из рабочего графика главы государства начиная с 1994 года. Многие из размещенных на сайте материалов ранее не публиковались. Особый интерес представляют архивные фотографии и видео за годы работы Александра Лукашенко на главном государственном посту. Они позволяют наглядно проследить становление и развитие суверенной Беларуси, тот путь, который прошла наша страна за годы независимости.

Еще одно важное обновление: технические характеристики сайта отныне позволяют организовывать прямые трансляции важнейших мероприятий с участием главы государства.

В целом на портале особый акцент сделан на мультимедийную составляющую. Именно фото и видео, как показывает анализ запросов интернет-аудитории, представляет высокий интерес. Теперь мультимедийный контент на сайте Президента доступен в гораздо большем объеме, и, что особенно важно, в хорошем качестве. Так, например, в специальном новом разделе "Фото для прессы" представители СМИ смогут скачать в высоком разрешении актуальные фотографии и официальный портрет главы государства, фото с важнейших мероприятий. Использоваться они могут без согласования с пресс-службой Президента Республики Беларусь.

Одно из наиболее ярких обновлений сайта - раздел "Президент без галстука". В нем собраны самые эксклюзивные материалы. Пользователю этот раздел позволит ближе познакомиться с жизнью белорусского лидера вне строгих протокольных рамок. Здесь собраны материалы о Президенте, его семье и малой родине, множество иной разнообразной информации - от спортивных увлечений и приусадебного хозяйства до неформальных мероприятий, в которых принимал участие Президент.

Еще одной "изюминкой" портала стал виртуальный тур по Дворцу Независимости. Не выходя из дома посетитель сайта имеет уникальную возможность попасть в резиденцию Президента и увидеть залы, в которых проходят многочисленные международные мероприятия и встречи, обсуждаются актуальные вопросы и принимаются важнейшие решения внутренней повестки дня.

Значительно более объемным стал и раздел "Беларусь". Он рассчитан прежде всего на зарубежного пользователя, у которого будет возможность в концентрированном виде получить информацию о нашей стране по широкому спектру направлений. Здесь собрана и актуальная информация о социально-экономическом и региональном развитии, науке, туризме, тематике текущего года и многом другом.

В качестве обратной связи с гражданами сохранит свою позицию на сайте хорошо себя зарекомендовавший раздел "Письмо Президенту", с помощью которого все желающие могут направить на имя Главы государства свои обращения и предложения.

Разработчики сайта не обошли вниманием и маленьких граждан страны. Раздел "Президент - детям" содержит познавательную адаптированную информацию о государственном устройстве, символике, Конституции, истории Беларуси и правах ребенка. Здесь же юным пользователям подскажут, как стать президентом.

Стоит отметить, что при создании нового Интернет-портала не использовалось бюджетное финансирование. Работы проведены за счет средств Парка высоких технологий.-0-

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