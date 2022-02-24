"Представьте, что завтра нет России". Лукашенко о том, как требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал, как выдвигаемые Россией требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси.

"Вы должны понимать, и наши люди должны понимать: все, что требует Россия (от Запада в части предоставления гарантий безопасности. - Прим. БЕЛТА), это прежде всего касается нас. Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. Поэтому люди наши должны понимать, что все, что требует власть российская по гарантиям, это нас прежде всего касается", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "Представьте себе, что завтра нет России - потерпела поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затянет? Нас не будет назавтра мгновенно. Ни "балкона", ничего. Завтра начнется атака со всех сторон на нас".

"И вся вот эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по Союзному государству - наша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс западные части, под Москвой - российская - их не будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства пояснил тем, кто, возможно, думает, что "это не наше": "Ну хорошо, это не наше, вы (россияне. - Прим. БЕЛТА) не наши братья, Россия не наша… Тогда надо понимать, что мы должны работать и жить, как в Украине: природный газ - $1200 за тысячу кубов, нефть, переработка там, рынок…"

"Поэтому все это надо в кучу сложить и понимать, какую политику мне приходится здесь осуществлять и по какому лезвия ножа приходится сегодня пройти", - отметил глава государства.

Один из вопросов журналистов касался наращивания военного присутствия НАТО у западных границ Беларуси и ответных планов нашей страны по усилению этих рубежей. "Важна не та тысяча, которую американцы к польско-белорусской границе перебросили. Что такое тысяча? Мы с ними разберемся за два-три часа, дело не в этом. Важно то, что мы столкнемся с Америкой. Если только застрелим хоть одного американского солдата, столкнемся с ними. И тогда уже начнется конфликт не с тысячей солдат, а с технологичной в военном отношении машиной, мощнейшей державой. В этом опасность", - пояснил Александр Лукашенко.-0-