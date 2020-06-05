Премьер-министр Венгрии о визите в Беларусь: я приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что приехал в Минск с искренним намерением наладить сотрудничество между двумя странами, и выразил надежду, что его визит станет значимым шагом в развитии двусторонних отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Орбан поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить Минск. "Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит в Беларусь", - сказал он.

Руководитель правительства также пояснил причины выбора именно Беларуси в качестве страны для визита после продолжительного отсутствия зарубежных поездок: "Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться, что я здесь".

Он также напомнил о встрече с Александром Лукашенко в Стамбуле. "Там нам посчастливилось поговорить, так что у меня есть приятные личные воспоминания", - отметил он.

По его словам, между Беларусью и Венгрией нет неурегулированных споров. "Я не вижу никаких политических столкновений. Мы не помним, чтобы Беларусь когда-либо неуважительно отнеслась к Венгрии, и не помним такого, чтобы мы вам не отдали дань уважения. То есть в принципе все хорошо, но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен", - заметил премьер-министр.

Виктор Орбан подчеркнул, что Беларусь - развитая страна, особенно в сферах промышленности. Он также отметил достижения в области культуры, спорта. "Я очень надеюсь, что встреча станет значительным шагом вперед (в направлении развития отношений. - Прим. БЕЛТА). Я приехал с искренними намерениями о сотрудничестве", - сказал премьер-министр.-0-

Для Евросоюза наступило время отменить санкции в отношении Беларуси - Орбан Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна поддерживает развитие инициативы "Восточного партнерства", участницей которой является и Беларусь. "Для Евросоюза наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси", - сказал Виктор Орбан.

Мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью - Орбан "Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, так как наша АЭС строится по аналогичному примеру. Думаю, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.