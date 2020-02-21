Пресс-служба Президента Беларуси рассказала о подробностях телефонного разговора Лукашенко с Путиным

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 21 февраля по инициативе российской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Обсуждены текущие актуальные вопросы двухсторонних отношений. В центре внимания глав государств были вопросы поставок энергоресурсов. В ходе разговора Владимир Путин озвучил новые предложения по урегулированию ситуации в нефтяной сфере. В частности, была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году), в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний.

Затронули главы государств также тему строительства Белорусской АЭС, возможные перспективные двусторонние проекты. Подробно обсудили и итоги визита белорусского Президента в Египет с акцентом на совместную белорусско-российскую работу в этой стране.-0-