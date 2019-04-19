Прежде всего необходимо построить комфортное жилье для многодетных семей - Президент

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прежде всего необходимо построить комфортное жилье для многодетных семей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году 12 тыс. многодетных семей построят собственное, современное и комфортное жилье. Как мало - 12 тыс.! В будущем году - в 2020-м - столько же. И мы сегодня страдаем, что не можем их обеспечить жильем. Надо прекратить всякое льготное строительство. А построить прежде всего комфортнейшее жилье для тех, кто родил трое, пятеро или семеро детей", - сказал глава государства.

Президент обратил особое внимание на необходимость поддержки многодетных семей, поскольку для Беларуси, как и многих стран, вопросы демографии являются важными и актуальными. "Это вопрос будущего. Будущего, и нашей государственности, и нашей национальной идентичности", - подчеркнул он. Главным для любой семьи, ее становления и роста остается решение жилищного вопроса. "Для правительства это задача постоянного действия", - заявил Александр Лукашенко.-0-