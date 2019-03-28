Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма "Массив имен"

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц открыли памятник жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

Визит высокого гостя был приурочен к открытию памятника. "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. австрийских граждан еврейского происхождения, убитых в Тростенце в 1941-1942 годах.

Александр Лукашенко и Себастьян Курц установили зажженные лампады у монумента "Врата памяти". После выступления перед собравшимися Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии под звуки траурной музыки возложили цветы к памятнику "Массив имен" и минутой молчания почтили память погибших.

"Беларусь уделяет особое внимание увековечению памяти жертв нацистского террора. Создание в Тростенце мемориала общеевропейского значения - это результат совместных усилий белорусского государства, политиков, общественных деятелей, представителей религиозных организаций, руководства и жителей городов Европы и, конечно же, выживших свидетелей тех времен и родственников погибших", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона с большим воодушевлением и готовностью поддержали инициативу австрийских друзей, прежде всего Президента и федерального канцлера, установить монумент в память о гражданах Австрии, погибших в лагере смерти Тростенец.

"Здесь было уничтожено более 10 тыс. граждан Австрии. Женщины и дети, старики, молодые люди. Их убивали просто за этническое происхождение, за исповедование чуждой палачам религии, за приверженность другой идеологии, - обратил внимание Президент. - Монумент "Массив имен", который мы открываем сегодня, не просто возвращает из небытия имена тысяч жертв. Он символизирует стремление новых поколений знать о трагической судьбе своих предков и сохранять память о них".

Этот памятник - напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории, подчеркнул глава государства.

"Пусть этот каменный символ станет вечным напоминанием о том, что мир действительно очень хрупок, а человеческая жизнь бесценна. Наша святая обязанность - передать память об этой войне потомкам, предостеречь будущие поколения от повторения фатальных ошибок прошлого, сберечь мир на земле", - заявил Александр Лукашенко.

От имени белорусского народа он поблагодарил руководство Австрии и лично федерального канцлера Себастьяна Курца, делегацию этой страны, которая прибыла в Беларусь, чтобы отдать дань уважения и почтить память тех, кто безвинно был сожжен и убит здесь во время войны. "Это героический поступок с вашей стороны, со стороны живущих сегодня граждан Австрии. Вы показали пример другим, как надо относиться к жертвам своего народа, потому что здесь похоронены представители десятков народов. Но Австрия оказалась первой, которая пришла сюда с памятью. Вот в этом ценность", - подчеркнул Президент.

Члены официальной делегации Австрийской Республики, представители еврейской общественности, ветераны также возложили цветы и камни, символ скорби у еврейского народа, к подножию монумента. Особыми гостями на мероприятии были бывшие узники и семьи погибших.

Программой двухдневного визита Себастьяна Курца в Беларусь предусмотрены переговоры с Президентом Беларуси, встреча с премьер-министром Сергеем Румасом. Пройдут и другие мероприятия, в числе которых памятный концерт-реквием.-0-