14 августа, Костюковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня, посещая в Костюковичском районе форелевое хозяйство "Лохва", передает корреспондент БЕЛТА.

"Чего мы медлим, чего боимся? Технологии прекрасные, рынки есть. Надо актуализировать эту программу и внести мне конкретные предложения - где будем строить и что. И как минимум надо удвоить производство рыбы, не только на Могилевщине", - сказал Президент.

Президент детально интересовался работой хозяйства: используемыми технологиями, рентабельностью, объемами производства, наличием рынков. В первую очередь главу государства интересовали возможности дальнейшего развития. "Если есть, надо делать быстрее", - сказал он.

Как доложили Президенту, возможности для расширения производства имеются. Рыбная продукция, и в частности форель, востребована как на внутреннем, так и внешних рынках. В 2019 году ожидаемое производство рыбы в стране составит 16,6 тыс. т, в то же время в Беларусь ежегодно импортируется 180 тыс. т с учетом потребностей переработки и последующего экспорта.

По итогам посещения форелевого хозяйства Александр Лукашенко еще раз подчеркнул необходимость продумать перспективу, в том числе на базе действующих рыбхозов. "Мне это производство очень нравится. Ничего сложного, только необходимо соблюдать технологию. Надо делать с учетом уже имеющегося опыта, чтобы везде было экономно и разумно", - резюмировал белорусский лидер.

Развитие рыбохозяйственной деятельности предусмотрено одной из подпрограмм госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. На соответствующий период определен объем производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, который составил на 2018 год - 14,9 тыс.т, на 2019 год - 16,5 тыс.т, на 2020 год - 18,2 тыс.т. Эти планы выполняются с превышением. Так, в 2018 году произведено 16,1 тыс.т, или 108% к заданию, а в 2019 году ожидаемое производство рыбы составит 16,6 тыс.т, или 100,6% к заданию.

В структуре производства прудовой рыбы 79,5% занимает карп. К 2025 году для снижения себестоимости выращивания за счет снижения использования концентрированных кормов планируется нарастить объем растительноядных видов рыб (толстолобика и белого амура) до 28% в структуре выращиваемой рыбы за счет снижения доли карпа до 55%. Принятое в Беларуси направление на развитие индустриального рыбоводства нашло отражение в строительстве новых для страны рыбоводных хозяйств по выращиванию ценных видов рыб с использованием установок замкнутого водообеспечения. Это в основном форель, осетровые и сом. В структуре производства преобладает форель - более 80%.

Кроме того, одним из новых видов рыбной продукции в Беларуси является производство черной икры. Этим в настоящее время занимаются два предприятия частной формы собственности. -0-