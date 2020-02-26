Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью маршала Дмитрия Язова

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Маршал Советского Союза Дмитрий Язов - поистине героическая и легендарная личность, а его боевой, профессиональный и жизненный путь - яркий образец человеческого достоинства, твердости воли и стойкости характера.

"Беззаветно преданный долгу и Родине, Дмитрий Тимофеевич с честью выдержал суровые испытания Великой Отечественной войны. Как истинный представитель поколения победителей все свои силы он отдавал воспитанию молодых патриотов, трепетно относился к великому подвигу советского народа", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что светлая память о Дмитрии Язове навсегда сохранится в сердцах белорусов.

Последний маршал СССР Дмитрий Язов ушел из жизни 25 февраля в возрасте 96 лет. Последние несколько лет он тяжело болел.

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов "25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской области РФ. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе (с отличием), в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Служил в Советской Армии в 1940-1970 годах. С 1942 по 1945 год принимал участие в боях на полях Великой Отечественной войны в звании лейтенанта. Командовал стрелковым взводом в самых важных сражениях. Дважды был ранен. В 1963 году ему было присвоено звание полковника, а в 1968 и 1977 годах получил звание генерал-майора и генерал-полковника соответственно. С 30 мая 1987 года занимал должность министра обороны СССР. В апреле 1990 года Михаил Горбачев присвоил Дмитрию Язову звание Маршала Советского Союза. Он стал последним военачальником, который получил это высокое звание. На счету Дмитрия Язова множество наград, в том числе ордена Шарнхорста (ГДР) и Красного Знамени (Чехословакия).-0-