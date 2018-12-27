Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием

27 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил актера Жерара Депардье с 70-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря выдающимся артистическим способностям Вы завоевали сердца многочисленных поклонников как во Франции, так и далеко за ее пределами, - отметил глава государства. - Фильмы и спектакли с Вашим участием являются классикой мирового кинематографического и театрального искусства".

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси хорошо знают актера и ценят как мастера, глубоко увлеченного своим делом. Президент выразил уверенность, что яркий талант и профессионализм Жерара Депардье еще долгие годы будут востребованными, а творческая деятельность станет примером для многих поколений.-0-