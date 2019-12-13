Президент Беларуси считает преждевременным вводить практику лицензирования или обязательной аккредитации врачей

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает преждевременным вводить практику лицензирования или обязательной аккредитации врачей. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в медицинских кругах часто поднимается вопрос, будут ли в Беларуси вводить мировую практику лицензирования каждого врача или внедрять опыт России по обязательной аккредитации. "Сегодня введение в стране данных форм оценки уровня компетентности врачей преждевременно. Российский опыт аккредитации медработников пока не доказал своей эффективности", - считает он.
Вместе с тем Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть действующую в стране систему повышения квалификации врачей и принять меры по ее совершенствованию. Также следует мотивировать врачей на повышение квалификационной категории.-0-