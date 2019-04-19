Президент Беларуси: жизненно необходимо сохранить благополучную Европу

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию подчеркнул жизненную необходимость сохранения мирной, благополучной Европы, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент убежден, что преодолеть существующие противоречия на планете, в том числе на общем пространстве Евро-Атлантики, можно только начав широкий стратегический диалог. "Будет это называться "Хельсинки-2" или как-то иначе - не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Неважно, где это будет, неважно, кто инициатор. Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей политической безалаберности, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Для нас жизненно необходимо сохранение мирной, благополучной Европы - нашего общего дома. К этому сегодня мы призываем всех наших партнеров".

Глава белорусского государства считает ненормальным, что "в Европе не просто конфликт - война идет". "Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. Ведь кому-то это невыгодно", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что за Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки для контактов по самым трудным вопросам международной повестки дня. "Мы это ценим, этим гордимся. И мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие", - отметил глава государства. Александр Лукашенко акцентировал, что это дело не только Украины. Происходящее в этой стране очень волнует Беларусь, поскольку происходит у ее порога.

Беларусь сегодня интересна не только с точки зрения туризма. "Она комфортная для жизни. Безопасная, уютная, красивая. Но сохранять наше внутреннее равновесие, находясь на географическом перекрестке Европы, на стыке геополитических интересов крупных мировых держав и союзов, очень непросто. И это приоритетная задача белорусской дипломатии", - сказал Президент.

"Мы помним уроки прошлого. Анализируем актуальную международную обстановку. Сегодня она объективно усложняется. Поэтому делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком - Западом и предостеречь мир от нового цивилизационного разлома. В этом состоит главная цель нашей внешней политики, наших мирных инициатив по сближению различных интеграционных форматов, а также повышению доверия и безопасности", - резюмировал белорусский лидер.-0-