Президент: белорусское государство невозможно наклонить, как это происходит в Венесуэле и Сирии

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство невозможно наклонить, как это происходит в Венесуэле и Сирии. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Беларуси не просто предвидели, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но и пережили эти события так или иначе. Он напомнил об уличных протестах в 1990-е годы, попытках осквернить и снести памятники, в том числе в Минске на площади Независимости. "Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома правительства. К резиденции Президента побоялись подойти. Мы все это пережили: и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня наиболее актуальный вопрос для Беларуси - это экономическое развитие. Он заметил, что если каждый будет работать как следует, и прежде всего начинать с себя, а потом уже спрашивать с руководства страны, то люди будут жить благополучно. "Если мы будем принципиально к этому подходить и думать об экономике, о том, что нам надо благополучно жить (а для этого у нас есть все), то нам уже ничего не страшно, потому что мы пережили все", - заявил Президент.

По словам главы государства, благодаря единству белорусского народа протестные настроения в стране, которые могли обернуться столкновениями, удалось вовремя пресечь. "Мы, как сейчас уже видно (большое видится на расстоянии), спасли свою страну. Даже если мы завтра уйдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно. Даже богатые, расположенные рядом государства думают: а что оставить детям? Мы этого избежали, поэтому нам это уже не страшно. Но об этом надо думать всегда, и мы это держим в уме", - добавил Александр Лукашенко.

Президент еще раз обратил внимание, что для Беларуси главное - это экономика. "Надо быстрее разворачиваться. Сегодня в наших руках наша судьба, и как мы ею распорядимся, зависит только от нас", - резюмировал он.-0-