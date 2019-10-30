"Президент должен проложить дорогу" - Лукашенко о задаче главы государства во время зарубежных визитов

30 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой он видит роль главы государства в развитии торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, в частности, во время зарубежных визитов. Соответствующие заявления он сделал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая плотный график зарубежных визитов главы белорусского государства, журналисты поинтересовались, каких результатов в плане развития торгово-экономического сотрудничества Александр Лукашенко ожидает.

"Попал ты (журналист, задававший вопрос. - Прим. БЕЛТА) в плен наших чиновников и их стиля работы. Почему-то все вешают это на Президента (может быть, это и надо было бы когда-то). Я просто хочу сказать, чтобы все услышали: дело Президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если Президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, Президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - сказал глава государства.

При этом он констатировал: порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти. "Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь", - отметил Александр Лукашенко.

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - заявил глава государства.

Что касается стран Ближнего Востока, он отметил, что там не единожды бывал и в выстраивании отношений с этим регионом есть свои особенности. Например, там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, хоть в Беларуси это и не принято. "Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", - рассказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что особенно с ОАЭ удалось выстроить хорошие отношения, недавно Беларусь с визитом посещал наследный принц Абу-Даби. "Мы с ним встречались, о многом договорились", - отметил глава государства. Александр Лукашенко, в частности, рассказал о предложении руководства ОАЭ инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки продукции. "Они готовы у нас инвестировать, расширять свое присутствие. Надо это закреплять", - сказал Президент.

Глава государства добавил, что предстоящая поездка на Ближний Восток также станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив, - сказал Александр Лукашенко. - Отпуск не получится. У Президента нет заместителей".

Он добавил, что по возвращении из этой поездки уже намечен определенный план работы. Например, помощник Александр Косинец должен будет доложить о крупных приоритетных инвестиционных стройках, готовится соответствующее совещание. Глава Администрации Наталья Кочанова проинформирует о ходе парламентской кампании. Рассматриваются в том числе и кадровые вопросы. "То есть блок текущих, но очень важных вопросов намечен, и ими надо заниматься", - сказал Президент.

"Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск - хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-