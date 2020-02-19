Президент Египта вручил Лукашенко меч, а в подарок получил Коран

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сделал ему подарок - египетский меч, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснили главе белорусского государства, рукоятка меча сделана из редкого африканского дерева, инкрустированного медью.

Александр Лукашенко подарил коллеге Коран.

Еще один необычный подарок - совместная фотография с одним из работников Светлогорского ЦКК египтянином Феди Халилем, который уже около семи лет живет с семьей в Беларуси. Глава государства познакомился с ним, посещая недавно это предприятие. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - пообещал египтянину в Светлогорске белорусский лидер.-0-