Президент: наш святой долг окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает святым долгом поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь. Об этом он заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы скорбим о жертвах войны - женщинах, стариках и детях. Они до дна испили горькую чашу оккупации, - подчеркнул глава государства. - Вечная память тем, кто очень хотел жить, но сложил голову в боях за Родину, умер от ран, погиб в концлагерях и гетто. Склоним же головы перед теми, кто не пришел с той войны, почтим память их минутой молчания".

Александр Лукашенко сказал, что время неумолимо, все меньше ветеранов Великой Отечественной войны остается в строю.

"Наш святой долг - поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь. А вам, уважаемые ветераны, как обычно, от меня наказ - жить! Сегодня вы можете гордиться своими детьми и внуками", - отметил Президент.-0-