Президент: необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам необходимо ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Прежде всего это задача Министерства образования", - отметил Александр Лукашенко.

"Сегодня мировое развитие определяется прорывными технологиями, новыми отраслями, которые создают экономику знаний. Нам нужны профессионалы, обладающие подобными компетенциями. И заниматься подготовкой таких специалистов надо уже со школьной скамьи", - добавил он.

Президент подчеркнул, что систему образования, как школьную, так и вузовскую, надо постоянно совершенствовать, развивать, опираясь на современные тенденции, но ни в коем случае не ломать, а двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. "Это мое неизменное требование", - сказал он.

Глава государства обратил внимание на то, что сегодня мало дать только знания, нужно вырастить настоящего гражданина, патриота, научить его мыслить, выражать свое мнение: "И начинать необходимо с раннего возраста. А к окончанию школы это должен быть здоровый, всесторонне развитый, подготовленный к взрослой жизни молодой человек, способный отвечать за себя и свою будущую семью".

Современное поколение взрослеет и обретает знания значительно быстрее, чем раньше. И это требует изменения отношений к нынешним школьникам. "Сегодня в 10-м классе парень - это уже тот, какими были мы, когда заканчивали вуз и начинали работать. Интернет, другие средства массовой информации... Жизнь подняла человека намного выше. За последние 10 лет вообще космический рывок произошел в развитии человечества. И уже не надо по-старому думать о том, что в школе он еще ребеночек. Он уже не ребенок, а гражданин нашей страны", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси принято решение об открытии с 1 января 2021 года Национального детского технопарка для одарeнных учащихся из всех регионов страны. Он обратил внимание на необходимость разработать прозрачную и эффективную систему отбора детей для обучения в технопарке: "Давайте сейчас заявим всему обществу, как мы будем отбирать 2-2,5 тыс. ребятишек, которые будут там обучаться. Там должны быть самые-самые, вундеркинды. И кто их будет обучать? Это должны быть наши преподаватели, наши педагоги, потому что они знают, как надо воспитывать и кого надо растить в Беларуси". Важно, чтобы в работе отечественного парка учитывался зарубежный опыт, в частности российского парка "Сириус".

Говоря в целом о системе образования, глава государства позитивно оценил ее эффективность, отметил успехи в подготовке учащихся: "Из года в год наши школьники и студенты показывают высокие результаты на различных международных конкурсах и олимпиадах. Растет экспорт образовательных услуг. К нам за знаниями едут иностранцы, жители ста восьми стран мира, притом развитых стран, где ВВП на душу населения значительно больше, чем в Беларуси". Президент привел в пример Турцию, где недавно находился с визитом. Белорусское образование востребовано среди турков, они уже обучаются в нашей стране и хотели бы направлять сюда больше учащихся.

Александр Лукашенко также выразил убеждение в том, что нет необходимости искусственно нагнетать проблемы в области обучения, особенно относительно преподавания на белорусском и русском языках. "Замечаю: опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка: русский и белорусский, - сказал он. - Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять: разум или сердце?"-0-