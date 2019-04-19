Президент: нужно действовать на упреждение информационных угроз

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо не только принимать оперативные меры реагирования на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение и опережение. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил глава государства, сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве.
Коммуникационные технологии в Беларуси развиваются активно - в 2018 году по этому показателю страна заняла 38-е место почти из 200 государств. Вместе с тем эта технологичность открывает и новые возможности для преступного вмешательства, несанкционированного получения и использования данных, в том числе личных. В прошлом году количество выявленных киберпреступлений выросло в полтора раза.
Ответные векторы государственной политики обозначены в недавно принятой Концепции информационной безопасности. Александр Лукашенко обратил внимание, что нужны конкретные шаги по ее реализации - это задача Государственного секретариата Совета безопасности и соответствующих министерств и ведомств.
Президент также затронул вопросы борьбы с преступностью и правонарушениями. "В целом общественный порядок и спокойствие граждан в стране обеспечиваются на должном уровне благодаря нашей милиции, Комитету государственной безопасности и другим. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Количество особо тяжких преступлений за последние 4 года уменьшилось почти на четверть. В любой части Беларуси люди могут спокойно жить и трудиться, не опасаясь за собственную безопасность", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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