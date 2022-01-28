Президент: День народного единства стал актом исторической справедливости

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства стал актом исторической справедливости. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА. По словам белорусского лидера, пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего. Новый статус судьбоносной для белорусов даты - 17 сентября - стал актом исторической справедливости. Этот праздник заслуженно стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости. И это не просто дань памяти, памяти воссоединения белорусского народа после двух десятилетий иностранной оккупации. "Мы увековечили символ, важнейший для понимания геополитических угроз, которые и спустя сотню лет не теряют своей актуальности, - отметил Александр Лукашенко. - Мы должны помнить, а наши дети должны знать, когда и как перекраивались белорусские границы в угоду чужим национальным интересам и каково это - жить на родной земле, но в чужом государстве". Размышляя над этим, Президент подчеркнул, что усилиями многих поколений, тернистым путем, порой ценой жизни белорусы шли к обретению национального государства. "Нашему поколению не пришлось платить за суверенитет кровью. За это заплатили те поколения, которые были до нас, да и Бог нам помог. А сегодня мы должны защитить независимость. Потому что второго шанса создать свое государство не будет", - констатировал он. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Год исторической памяти новый государственный праздник - День народного единства - еще сильнее зазвучит фактами, событиями, именами. "Это будет наш ответ доморощенным реваншистам, мечтающим разрушить систему, которая вот уже 28 лет обеспечивает независимость государства, целостность наших границ и национальное единство", - подытожил глава государства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!