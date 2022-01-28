Президент отметил важность расследования преступлений против белорусского народа в годы ВОВ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, отметил важность и актуальность инициативы Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент отметил важность и актуальность инициативы Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Сегодня обнаруживаются новые факты гитлеровской оккупации. "Речь идет о целенаправленной нацистской политике геноцида на территории Беларуси. Ее кровавый итог - истребление более 3 миллионов жителей", - подчеркнул он.
По словам главы государства, крайне важно, чтобы собранный массив свидетельств очевидцев военных преступлений, результатов экспертиз и раскопок не лег мертвым грузом на архивные полки. Нельзя допустить стирания злодеяний фашистов и их пособников из памяти. Громче тысячи слов об их преступлениях рассказывают памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны в деревне Красный Берег и другие печальные места на нашей земле.
"Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне", - заявил белорусский лидер.-0-