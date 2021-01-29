Президент ответил на домыслы о "тайной" инаугурации и рассказал о готовившейся провокации

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью ответил на домыслы о "тайной" инаугурации и о провокации, готовившейся накануне этого события, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в период избирательной кампании неоднократно предупреждал о возможных провокациях, нацеленных на дестабилизацию обстановки в стране. Такие сведения были и накануне инаугурации. "Ко мне накануне приходит председатель Комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - сказал глава государства.

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