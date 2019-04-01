Президент подписал указы о назначении Леонида Зайца и Михаила Русого

Глава государства пояснил мотивы, по которым названные чиновники недавно были освобождены от должностей министра сельского хозяйства и продовольствия и вице-премьера. Александр Лукашенко напомнил, что за все, что происходило в стране в сфере сельского хозяйства, они несли персональную ответственность.