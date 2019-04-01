Президент подписал указы о назначении Леонида Зайца и Михаила Русого

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении Леонида Зайца председателем Могилевского областного исполнительного комитета и Михаила Русого помощником Президента - инспектором по Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главе Администрации Президента Наталье Кочановой поручено внести кандидатуру Леонида Зайца на утверждение Могилевского областного Совета депутатов.
Геннадий Лавренков освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области в связи с выходом в отставку.-0-
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