Президент подписал указы по строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна

13 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа подписал указ №306 "О реализации проекта технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и указ №307 "О реализации проекта технико-экономической помощи "Бассейн международного стандарта". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документы изданы в целях создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, привлечения населения к занятию физической культурой и спортом.

Указы подготовлены на основе соответствующих межправительственных белорусско-китайских соглашений о реализации данных двух проектов технико-экономической помощи.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по организации двух площадок для строительства стадиона и бассейна в Минске. Государственные учреждения "Национальный олимпийский стадион "Динамо" и "Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта" определены получателями технико-экономической помощи и организациями, обеспечивающими сопровождение проектов от изысканий до ввода объектов в эксплуатацию.

Строительство будет выполнено под ключ китайской стороной с дальнейшей передачей возведенных объектов белорусской стороне. Проектирование и строительство будут осуществляться при обязательном соблюдении технических требований Международной федерации плавания (FINA) и международных футбольных федераций (FIFA и UEFA).

В соответствии с указами проекты будут реализованы до 31 декабря 2023 года.-0-

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко Александр Лукашенко акцентировал внимание, что очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

Китай выделит $235 млн на строительство в Минске футбольного стадиона и бассейна "По двум нашим будущим спортивным объектам китайской стороной зарезервировано $235 млн, - сказал министр экономики Дмитрий Крутой. - Китай считает, что эти объекты будут его лицом в Европе, поэтому они очень серьезно к ним относятся".