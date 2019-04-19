Президент поздравил бывшего председателя Совета Республики Анатолия Рубинова с 80-летием

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики сегодня чествовали бывшего председателя верхней палаты парламента Анатолия Рубинова, которому 15 апреля исполнилось 80 лет. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова зачитала поздравление главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В поздравлении отмечается, что профессиональный путь Анатолия Рубинова "стал ярким примером необыкновенного трудолюбия, самоотверженного и бескорыстного служения стране и народу". Посвятив свою жизнь науке, созданию отечественной школы лазерной физики, Анатолий Рубинов завоевал международное признание, занимая ответственные посты, внес существенный вклад в становление и развитие белорусского государства, совершенствование национального законодательства, укрепление интеграционных процессов и межпарламентских связей.

"На каждом этапе профессиональной деятельности вы всегда были верны высоким идеалам, принципам честности и справедливости. Ваша мудрость, исключительная порядочность, преданность интересам Беларуси заслуживает искреннего уважения, является прекрасным примером для новых поколений", - говорится в поздравлении главы государства.

От себя Наталья Кочанова добавила, что Анатолий Рубинов - выдающийся ученый и государственный деятель, который все свои силы отдавал и отдает для процветания страны.

С юбилеем коллегу поздравил и председатель Совета Республики Михаил Мясникович. В парламенте, подчеркнул он, высоко ценят безграничную преданность государству, порядочность и мудрость Анатолия Рубинова.-0-