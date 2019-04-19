Президент: предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо прекратить практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному, - отметил Александр Лукашенко. - Практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами, нужно прекращать окончательно".
Президент подчеркнул, что каждый руководитель должен думать о кардинальном повышении производительности труда и в целом об экономической эффективности предприятия. "Иного пути повышения благосостояния наших людей нет, - обратил он внимание. - Рост заработной платы и прибыль - главные критерии оценки работы руководителя любого уровня".-0-
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