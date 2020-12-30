Президент: против Беларуси развязали информационную войну, устраиваются политические провокации

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси грозят не только введением новых экономических санкций, против страны развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации", - заявил глава государства.

Он отметил, что время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. "Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине: "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина".-0-