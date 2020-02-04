Президент: сделать из Китая изгоя из-за коронавируса не получится

4 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Сделать из Китая изгоя из-за коронавируса не получится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Добруше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное - за Минздравом. Если мы не пылим, как некоторые страны тут гвалтом кричат, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что не принижает опасность нового вируса, но на этой проблеме наживаются многие компании. "Не надо людей пугать. Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов, - отметил белорусский лидер. - Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать".

"Надо кому-то границу закрывать, пусть закрывают. Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения. Но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая (мы об этом посла проинформировали), - в аэропорту мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам. Притом это не я предложил. Ко мне пришли специалисты во главе с министром и говорят: Александр Григорьевич, если Си Цзиньпину нужна какая-то наша помощь, специалистов, мы готовы выехать", - заявил глава государства.

Он добавил, что в целом нужно спокойнее реагировать на ситуацию.-0-