Президент согласовал назначение руководителей БМЗ и БУТБ

29 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Дмитрий Корчик работал заместителем министра промышленности.

На должность председателя правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" согласован Александр Осмоловский, до настоящего времени работавший начальником Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервиса" Управления делами Президента Республики Беларусь.

"Должности, на которые вы назначаетесь, для страны очень важны", - подчеркнул глава государства во время назначений и согласований новых руководителей. Президент потребовал развития Белорусской универсальной товарной биржи: "Работает ни шатко ни валко, там надо наводить порядок, порядок жесточайший и больше, так понимаю, необходимо выводить товаров на торговлю через универсальную биржу".

Александр Лукашенко при согласовании назначения нового генерального директора ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" обратил внимание: "Это один из флагманов нашей страны, немало там было сделано. База есть, работать можно. Очень хотелось бы, чтобы результат был". При этом Президент подчеркнул важность того, что надо создавать на самом предприятии рабочие места, а также развивать производство.-0-