Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон летом посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш Президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита - те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда", - сказал Александр Лукашенко.

Пока ожидается, что Президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей. "Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей: у вас больше гор, у нас их, к сожалению, нет. Хотя у вас есть и такие места, как у нас в Беларуси. Я их видел, он возил меня в эти районы, - отметил Президент. - Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить".

Махмадшариф Хакдод

Александр Лукашенко добавил, что в этой связи особенно важно обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, ход выполнения последних договоренностей. "У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать - это выгодно и нам, и вам", - подчеркнул глава государства.

Ранее страны договорились высадить в Беларуси сады дружбы. Плодовые культуры из Таджикистана уже есть в Брестской и Гомельской областях. "Если пойдет это, вы будете пионером в Беларуси по передвижению садов крайнего юга, некогда великой страны Советского Союза, сюда, в северную Беларусь. Я думаю, что должно получиться", - подчеркнул Президент.

В Могилевской области планируют высадить сад грецкого ореха из Таджикистана Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Во время встречи также затрагивалось развитие промышленной кооперации между странами, в том числе работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар. "В этом году, по-моему, они выпустили уже пятьсот тракторов. Есть большой спрос в соседних государствах. Мы готовы и дальше развивать наше совместное предприятие в том плане, как мы и договаривались", - сказал глава государства.

Наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях Президент высказал настороженность падением товарооборота с Таджикистаном. "Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. И активнее надо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией", - резюмировал Александр Лукашенко.

Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2018 году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13%. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, импорт - $4 млн. С начала этого года взаимная торговля между странами также показывает не лучшие показатели. В январе-марте товарооборот снизился до $8,1 млн, составив 70,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Беларусь поставляет в Таджикистан трактора и седельные тягачи, сахара, древесно-стружечные плиты, ковры и напольные покрытия, шины. Из Таджикистана импортируются сушеные фрукты и плоды, орехи, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.-0-