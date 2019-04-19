Президент: за наркотики никакой амнистии не будет

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амнистия не коснется осужденных за распространение и производство наркотиков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"За наркотики никакой амнистии не будет. Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли. И то исключительно в персональном виде, а так - никогда в жизни. Мы не зря жесткие принимали решения, в том числе и законы, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, ну и желательно, чтобы не употребляли. Там, конечно, поменьше наказание, но наркотики - это страх, трагедия, беда", - сказал Александр Лукашенко.

Он акцентировал внимание, что больше всего преступлений совершается в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. "Это беда на дорогах. У нас каждый наркоман имеет два автомобиля, особенно кто производит и распространяет. Это не бедные люди. Нанюхались, накололись - поехали, совершили преступление. Погибли люди. Я уже не говорю про генофонд: кто родится и кому растить потом этих детей, лечить их? Вы представляете, какой пласт? А это убивает нацию, поэтому мы к этому вопросу вернемся", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что вернуться к этому вопросу предложил министр внутренних дел Игорь Шуневич. "Он контролирует, как исполняются наши решения, говорит, что надо вернуться и обсудить тему по потребителям наркотиков. Но по производству и распространению - это негодяи полные, вряд ли там будет какое-то послабление. Но не буду забегать вперед. Мы этот вопрос в ближайшее время обсудим", - добавил он.-0-