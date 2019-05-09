Президент: за сохранение мира в условиях угрозы глобального терроризма надо бороться единым фронтом

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение военных свято хранит победные традиции. "Ведь главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии", - сказал Президент.

Наряду с этим он с сожалением констатировал, что в Европе сегодня такого единства нет. "Идет усиление военного присутствия на наших рубежах, - отметил Александр Лукашенко. - Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности".-0-