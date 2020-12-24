Президентские стипендии назначены 97 молодым ученым

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о поощрении талантливых молодых ученых. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Стипендии Президента назначены 97 молодым ученым, в том числе 12 докторам наук до 45 лет, 56 кандидатам наук до 35 лет и 29 ученым без степени до 30 лет. В их числе представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных и гуманитарных наук.

Разработки каждого стипендиата имеют научную значимость и используются на практике: внедрены в производство, деятельность учреждений здравоохранения и образования, научных организаций. Результаты исследований опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных научных изданиях. По многим разработкам получены патенты.-0-