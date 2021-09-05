Президенты Беларуси и Таджикистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия дипотношений

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна является для нас близким и надежным партнером. Приятно отметить, что за данный период мы выстроили устойчивую систему всестороннего сотрудничества, основанного на дружбе, открытости, доверии и уважении. Осуществляется конструктивное взаимодействие на площадках международных организаций и в рамках интеграционных структур. Договорно-правовая база способствует развитию контактов на всех уровнях", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что и этот юбилейный год, и дальнейший диалог ознаменуются тесной плодотворной работой по всему спектру вопросов межгосударственной повестки дня, эффективной реализацией взаимовыгодных проектов, новыми идеями и инициативами в интересах граждан обеих стран.

В свою очередь Эмомали Рахмон в направленном Александру Лукашенко поздравительном послании подчеркнул: "В течение прошедших лет таджикско-белорусские взаимоотношения, основываясь на давние традиции дружбы, взаимного уважения и благорасположения, которые связывают наши народы, развивались плодотворно по восходящей линии. За этот период создана солидная договорно-правовая база двусторонних отношений, регулирующая наше сотрудничество в политической, экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и многих других сферах. Налажено эффективное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, прежде всего ООН, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ".

Президент Таджикистана уверен, что обе стороны будут и впредь всемерно укреплять стратегическое партнерство новыми созидательными примерами межгосударственного сотрудничества в русле общих интересов двух народов.-0-