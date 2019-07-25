"Приезжайте почаще, мы вас ценим" - как жители Ветки встречали Лукашенко в своем городе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, пообщался с жителями районного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле городского бассейна Ветки, который в числе других объектов также посещал глава государства, Александра Лукашенко ожидали местные жители. Хотели не столько задать вопросы или рассказать о проблемах, сколько поприветствовать Президента, поблагодарить его за приезд и все то, что делается в городе для комфортной жизни людей.

"Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич! Приезжайте к нам почаще!" - раздавались голоса в группе людей, окруживших Президента.

Глава государства тепло приветствовал собравшихся и поблагодарил за поддержку. "Я вам благодарен за то, что вы меня всегда поддерживали, здесь, в Гомеле меня всегда поддерживали даже больше, чем где-либо", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-