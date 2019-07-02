Приняты дополнительные меры по повышению эффективности социально-экономического комплекса

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал 2 июля указ № 254, которым вносятся изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документ актуализирует нормы изданного ранее указа и приводит их в соответствие с принятыми в течение 2018 года правовыми актами.
В частности, изменяются полномочия председателей районных исполнительных комитетов по передаче неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в доверительное управление.
Вместе с тем ужесточаются задачи, поставленные главой государства перед Советом Министров и Национальным банком, в части обеспечения обслуживания и своевременного погашения долговых обязательств. Критерием эффективности работы кадров правительства, Нацбанка, председателей облисполкомов и Мингорисполкома будет своевременное погашение всех долговых обязательств, а не только валютных.-0-
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