Приняты дополнительные нормы для стимулирования использования населением электроэнергии

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 22 октября подписал указ №375 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым приняты дополнительные нормы для стимулирования использования населением электрической энергии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предоставлено право местным органам власти увеличивать суммы возмещения части расходов малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения на выполнение работ по электроснабжению жилых помещений для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Размер возмещения может составить 40% от стоимости таких работ, но не более 80 базовых величин (1 БВ - Br27).

Ранее указом №127 от 14 апреля этого года было предусмотрено возмещение гражданам за счет средств местных бюджетов части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилья в размере 20% от их стоимости, но не более 40 базовых величин.-0-