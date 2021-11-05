Приоритет государственным трестам. Лукашенко в Могилеве высказался о строительстве жилья

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Приоритет в жилищном строительстве должен отдаваться государственным трестам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с жителями Могилева после посещения физкультурно-оздоровительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что соответствующая практика на примере Минска уже дает результат. Аналогичные требования и к строительству в регионах.
Александр Лукашенко заметил: он не против частников, но это должны быть полноценные строительные фирмы с достаточным количеством персонала и профильными специалистами.
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