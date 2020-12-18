Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ №469, которым корректируется указ №297 от 3 августа 2020 года "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу сроки призывной кампании и отправки граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, к местам прохождения службы продлены до 1 января 2021 года. Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом №297.-0-