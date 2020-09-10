Продлены сроки выплаты именных стипендий Президента в области физкультуры и спорта

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым до 30 сентября 2021 года продлены сроки выплаты ранее назначенных именных стипендий Президента Беларуси в сфере физической культуры и спорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Такое решение связано с истечением в этом году предельных сроков их выплаты и переносом на 2021 год Олимпийских, Паралимпийских игр и иных международных спортивных соревнований.

Решение по каждой кандидатуре будет приниматься Министерством спорта и туризма индивидуально.

Реализация распоряжения позволит обеспечить необходимые условия для спортсменов, тренеров и других специалистов, ведущих подготовку к Олимпийским играм и иным крупным международным соревнованиям.-0-