Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября примет участие в заседании ВГС, которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В мероприятии также примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран, государственный секретарь Союзного государства, приглашенные.
На заседании будет обсужден широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, которые отражены в 6 пунктах повестки дня.
Это, в частности, проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Данный вопрос значится первым пунктом в повестке. В развитие определенных в проекте направлений разработан пакет союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.
Проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, уже направлен председателю ВГС Союзного государства, Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Кроме того, в повестке дня заседания: торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации, Военная доктрина Союзного государства, концепция миграционной политики Союзного государства, вопрос присуждения премии СГ в области науки и техники, реализация и мониторинг решений ВГС.-0-