Проект скоростного пассажирского ж/д сообщения из столицы в Национальный аэропорт Минск подготовят к 2023 году

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрено, что в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам: "Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск - Городище - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - Национальный аэропорт Минск", "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка - Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск - Городище".

В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации проектов.-0-