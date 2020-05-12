Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан обсудили у Президента Беларуси

(Обновлено 12:10)

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан обсудили у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На доклад во Дворец Независимости были приглашены члены правительства и руководство Администрации Президента.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке", - акцентировал внимание глава государства.

В то же время, отметил он, если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. "И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Беларуси был выбран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в государстве. "Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - отметил Президент.

Лукашенко: методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались и другие государства "Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая", - заявил белорусский лидер.

"Требование остается непреклонным" - Лукашенко о сохранении трудовых коллективов Что касается оказания поддержки со стороны государства отдельным предприятиям и гражданам, то эти вопросы будут решаться на уровне местных органов власти.

При таком подходе у людей сохраняется возможность работать, а при необходимости искать новые места для трудоустройства. "В это непростое время, когда весь мир не работает, экономика не работает (слава богу, начали понемногу открывать производства и на Западе, и в России, в Китае), когда еще не развернулась экономика, для нас очень важно сохранить трудовые коллективы, - подчеркнул белорусский лидер. - Категорически неприемлемо увольнение людей. Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным".

Как рассказала журналистам по итогам обсуждения документа у главы государства министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, в проекте указа речь идет о поддержке таких категорий, как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Обсуждалось принятие дополнительных мер их поддержки в части пенсионного обеспечения, социальной защиты и медицинской помощи.

Ирина Костевич

В частности, предлагается усовершенствовать подходы по государственной адресной социальной помощи многодетным семьям. "Сегодня государство оказывает адресную помощь людям, у которых уровень доходов ниже бюджета прожиточного минимума, 60% из них - многодетные семьи, - пояснила министр. - Анализ показал, что требуется совершенствование этого механизма. Мы внесли предложения Президенту, и он поддержал эти подходы".

В части пенсионного обеспечения предлагается изменить подходы к исчислению общего и страхового стажа для родителей многодетных семей, воспитывающих четверых детей, для инвалидов 1-й и 2-й группы, а также для родителей, которые длительное время воспитывают детей-инвалидов. Министр отметила, что изменения, которые прописаны в проекте указа, продиктованы жизнью, реальными ситуациями конкретных людей. "Это те проблемы, которые нельзя было увидеть при подготовке нормативно-правовых актов ранее, - сказала она. - Проект указа позволит для отдельных людей решить их".

По словам Ирины Костевич, в проект указа включена и мера государственной поддержки супружеских пар, не имеющих детей, для проведения попытки ЭКО.-0-