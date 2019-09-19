Прогнозные документы на 2020 год вынесены на совещание у Президента Беларуси

19 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пакет прогнозных документов на 2020 год вынесен на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассматриваются работа экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что среди участников совещания не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключения либо имеет альтернативную точку зрения.

"Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул белорусский лидер.

"Настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем", - отметил Александр Лукашенко.

Он предупредил, что если не будут выполнены планы по итогам 2019 года, то последуют жесткие кадровые решения. "Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал Александр Лукашенко.

"И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (глава Администрации Президента Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю Президентом", - резюмировал глава государства.-0-