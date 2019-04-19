Программа семейного капитала будет продлена на 5 лет - Президент

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа семейного капитала будет продлена на новый пятилетний срок. Соответствующее поручение правительству дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно. Но встала необходимость предоставить некие возможности раньше и для других нужд: не только для образования и жилищного строительства", - сказал глава государства.

По его словам, решения приняты, их надо исполнять. "И я попрошу правительство продлить еще на новый пятилетний срок эту программу", - добавил Александр Лукашенко.

Семейный капитал стал одной из знаковых мер долгосрочной поддержки многодетных семей с 2015 года. Он назначается в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В 2015 году было открыто почти 11,6 тыс. депозитных счетов, в 2016-м - около 19 тыс., в 2017-м - свыше 16,8 тыс. и в 2018-м - почти 15,5 тыс. Денежные средства предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке - по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.-0-