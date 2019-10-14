"Пусть главной наградой станут счастье и благополучие детей" - Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери, адресовав им самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей, - говорится в поздравлении. - Материнство - большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение".

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси ценят труд многодетных матерей, и выразил особую благодарность женщинам, чьи дома стали родными для усыновленных или взятых на воспитание детей. "Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех - это гимн будущему нашей страны, - отметил Президент. - Пусть счастье и благополучие ваших детей станут главной наградой за любовь, нежность, заботу и безграничное терпение".

Поздравление Президента Беларуси с Днем матери

Дорогие соотечественницы!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей.

Материнство - большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение.

Мы ценим труд многодетных матерей. Благодарим женщин, чьи дома стали родными для детей, усыновленных или взятых на воспитание.

Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех - это гимн будущему нашей страны.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме. Пусть счастье и благополучие ваших детей станут главной наградой за любовь, нежность, заботу и безграничное терпение.

Александр Лукашенко.-0-