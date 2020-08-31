Пустовой освобожден от должности посла Беларуси в Испании

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.-0-